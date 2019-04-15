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Преступник вынес более 2 млн рублей в разных валютах из квартиры в Петербурге

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Преступник вынес более 2 млн рублей в разных валютах из квартиры в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 апреля. Житель Петербурга заявил в полицию, что из его квартиры выкрали валюту разных стран. Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.

Пострадавший сообщил, что преступление произошло в период с 13.30 12 апреля до 14.30 14 апреля. 49-летний мужчина лишился 22 тысяч американских долларов, 900 швейцарских франков, 300 белорусских рублей, 300 азербайджанских манатов и 664,5 тысячи рублей. Также из квартиры пострадавшего пропали банковская карта и ювелирные украшения.

Точная сумма ущерба на данный момент устанавливается, сообщают «Невские Новости». По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Невские Новости
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