Петербург выделит 2 млрд рублей на закупку трамваев с Wi-Fi

Санкт-Петербург, 15 апреля. Петербургское предприятие «Горэлектротранс» объявило тендер на закупку современных низкопольных трамваев. На обновление вагонов выделяется 2,025 миллиарда рублей.

Пассажиры современных трамваев смогут воспользоваться Wi-Fi. Также вагоны будут оборудованы системой видеонаблюдения. Обновленный общественный транспорт должен начать курсировать по Петербургу к 1 сентября 2019 года.

Всего в рамках тендера «Горэлектротранс» планирует закупить 21 трехсекционный трамвайный вагон. За контракт может побороться московская компания ООО «ПК Транспортные системы», сообщают «Невские Новости». В прошлом году организация уже заключала с Петербургом договоры на поставку трамваев.

Ранее сообщалось о скоростном трамвае, который соединит Шушары со станцией метро «Купчино». Строительство линии планируют начать в следующем году.