Петербургские мастера создали мясной букет по мотивам «Игры престолов»

Санкт-Петербург, 15 апреля. Букет из мяса, костей и других предметов создали в Петербурге в честь выхода финального сезона «Игры престолов». Авторами необычной поделки стали сотрудники мастерской съедобных букетов «Очень хорошо».

Для создания букета умельцы использовали различные виды мяса и печени. Также мастерам пригодились баранье копыто, кости учебного скелета, красный бархат, железные мечи и топоры. Все это вызывает ассоциацию с популярным сериалом. Особой деталью букета стали «драконьи яйца», которые заменили елочными шишками.

Фотографию эксклюзивной поделки мастерская разместила на своей станице в Instagram.

«…Моя дочь задала один вопрос по букету: «А топор правда настоящий?» Остальное типа печени, сердца, ноги ее не заинтересовало. Естественно типа», — публикует «Петербургский дневник» комментарий одного из пользователей социальной сети.

Напомним, показ первой серии финального сезона «Игры престолов» состоялся сегодня в США на телеканале HBO. В нашей стране популярный сериал официально транслирует сервис «Амедиатека».

Ранее сообщалось, что в Петербург приедет актер Иван Реон, который сыграл одного из самых кровожадных персонажей «Игры престолов» — Рамси Сноу. Звезда сериала выступит 18 и 18 мая на Comic Con Saint Petersburg-2019.