Коммунальщики Петербурга вывели на улицы 900 единиц техники в рамках весенней уборки

Санкт-Петербург, 14 апреля. Коммунальные службы вывели на улицы Петербурга не менее 900 единиц техники в рамках большой весенней уборки, которая стартовала 1 апреля. На дорогах и тротуарах Северной столицы работают 200 пылесосов, 300 подметальных машин, 200 поливочных машин и 200 самосвалов, сообщает портал «Невские новости».

Уборка ведется во всех 18 районах города. Только за первую неделю коммунальщики успели помыть 600 улиц. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова, работа выполнена на 30%. В комитете по благоустройству пояснили, что в общей сложности будут вымыты 2,8 тыс. магистралей и 16 тыс. петербургских дворов. На сайте комитета даже опубликована специальная карта, на которой видно, где в настоящий момент находится техника. Отметим, что промывке подлежат не только дороги и тротуары, но также поребрики, ограждения, остановочные павильоны и урны.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга планируют заняться развитием туристического потенциала Кронштадта. В Кронштадте хотят организовать гостиничный сектор, поставить сувенирные лавки и отделать ресторан для свадебных торжеств в стиле XVIII.