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Власти Петербурга займутся развитием туристического потенциала Кронштадта

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Власти Петербурга займутся развитием туристического потенциала Кронштадта

Санкт-Петербург, 14 апреля. Власти Петербурга планируют заняться развитием туристического потенциала Кронштадта, создана рабочая группа, курирующая этот проект.

В Кронштадте хотят организовать гостиничный сектор, поставить сувенирные лавки и отделать ресторан для свадебных торжеств в стиле XVIII, пишет «Мойка 78». Петербургские власти рассчитывают, что туристов привлечет музейный и научно-образовательный секторы города.

В прошлом году в Кронштадте пополнилась коллекция музея батискафов редким аппаратом МТК-200. Экспозиция комплекса «Эра гидрокосмоса» находится в военно-историческом парке Западного военного округа. Музей располагается под открытым небом и доступен для посетителей в выходные.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов и министр обороны России Сергей Шойгу обсудили создание кластера ВМФ России в Кронштадте.

Автор: Ирина Селезнева
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