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Известный скульптор и преподаватель Анатолий Дема умер в Петербурге

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Известный скульптор и преподаватель Анатолий Дема умер в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 апреля. Народный художник России Анатолий Дема скончался в Петербурге на 82-м году жизни, сообщили в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица.

Руководитель кафедры монументельно-декоративной скульптуры в академии Штиглица ушел из жизни 13 апреля. В вузе уточнили, что Анатолия Дема госпитализировали 19 февраля.

Дема был уважаемым преподавателем, авторитетным скульптором. В Петербурге он хорошо был известен по таким работам, как памятник флоту на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи», монумент физиологу Ивану Павлову.

Знали его и в Сургуте, как автора памятника Пушкину, и в Тбилиси, как создателя памятника Анатолию Собчаку. В России, в Казахстане, на Украине и в Дании неоднократно проводились выставки его лучших работ.

Автор: Ирина Селезнева
Источник: ТАСС
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