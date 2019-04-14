Известный скульптор и преподаватель Анатолий Дема умер в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 апреля. Народный художник России Анатолий Дема скончался в Петербурге на 82-м году жизни, сообщили в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица.

Руководитель кафедры монументельно-декоративной скульптуры в академии Штиглица ушел из жизни 13 апреля. В вузе уточнили, что Анатолия Дема госпитализировали 19 февраля.

Дема был уважаемым преподавателем, авторитетным скульптором. В Петербурге он хорошо был известен по таким работам, как памятник флоту на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи», монумент физиологу Ивану Павлову.

Знали его и в Сургуте, как автора памятника Пушкину, и в Тбилиси, как создателя памятника Анатолию Собчаку. В России, в Казахстане, на Украине и в Дании неоднократно проводились выставки его лучших работ.