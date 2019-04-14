Киркоров сводил детей в Эрмитаж

Санкт-Петербург, 14 апреля. Популярный российский певец Филипп Киркоров посетил петербургский музей Эрмитаж вместе со своими детьми Мартином и Аллой-Викторией.

Дети знаменитого певца побывали в стенах одного из лучших музеев России во второй раз. По словам Киркорова, им понравились золотые часы «Павлин».

Внимание детей Киркорова привлекли Рыцарский, Тронный и Египетский залы Эрмитажа. Сотрудники музея пригласили кота Ахилла, чтобы предсказатель угадал место, которое певец Сергей Лазарев займет на песенном конкурсе «Евровидении».

Однако Ахилл рядом с Киркоровым промолчал. Певец написал в Instagram, что очень важно прививать детям культурные ценности. Это касается и живописи, и скульптуры, и архитектуры — любого высокого искусства, пишут «Невские новости».