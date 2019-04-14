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Иномарка с детьми врезалась в ограждение и перевернулась в Петербурге

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Иномарка с детьми врезалась в ограждение и перевернулась в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 апреля. На пересечении проспекта Просвещения и Светлановского проспекта в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием иномарки, сообщают очевидцы.

Автомобиль врезался в ограждение и перевернулся. По предварительным данным, машину подрезал водитель Mercedes. 

В автомобиле, который получил серьезные повреждения, находились двое детей. Никто не пострадал, авария перекрыла движение трамваев.

Оперативные службы находятся на месте ДТП, правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что в Сестрорецке водитель иномарки врезался в дерево.

Автор: Ирина Селезнева
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