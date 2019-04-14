Ретротрамвай бесплатно прокатил петербуржцев по городу

Санкт-Петербург, 14 апреля. Жителям Петербурга предложили прокатиться на ретротравмае, который следовал по историческому маршруту, посвященному блокаде Ленинграда. Видео появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Мероприятие приурочено к годовщине возобновления травмайного движения во время Великой Отечественной войны (15 апреля 1942 год). Прокатиться на ретротрамвае можно бесплатно.

Ранее сообщалось, что летчики ЗВО начали подготовку к параду Победы и отрабатывают групповую слетанность. Ожидается, что 74-ю годовщину Победы отметят в Петербурге с особым размахом.