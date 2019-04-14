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Вертолет санавиации доставил пациента из Карелии в Петербург

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Вертолет санавиации доставил пациента из Карелии в Петербург

Санкт-Петербург, 14 апреля. Вертолет санитарной авиации доставил из Республики Карелия в Санкт-Петербург 28-летнего мужчину, который получил травму головы.

Мужчину, который получил производственную травму, доставили из Петрозаводска в центр экстренной медицины имени Никифорова. Об этом в соцсетях сообщила 13 апреля «Национальная служба санитарной авиации», пишут «Невские новости».

Сотрудники санавиации обеспечивают оперативную помощь пострадавшим при ДТП. Ранее на КАД в Петербурге столкнулись два легковых автомобиля, пострадавшего доставили в больницу вертолетом.

Автор: Ирина Селезнева
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