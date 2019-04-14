Женщина погибла под колесами электрички в Павловске

Санкт-Петербург, 14 апреля. В Пушкинском районе Петербурга под колесами электропоезда погибла женщина, сообщили в экстренных службах по региону.

Инцидент произошел 14 апреля в Павловске. Пассажирам электропоезда из-за происшествия пришлось покинуть состав и дождаться следующей электрички.

Погибшей оказалась совершеннолетняя, ее личность устанавливают. Правоохранительные органы выясняют, при каких обстоятельствах произошел инцидент, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Петербурге под колесами электрички погиб мужчина, который переходил железнодорожные пути.