Женщина погибла под колесами электрички в Павловске
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Санкт-Петербург, 14 апреля. В Пушкинском районе Петербурга под колесами электропоезда погибла женщина, сообщили в экстренных службах по региону.
Инцидент произошел 14 апреля в Павловске. Пассажирам электропоезда из-за происшествия пришлось покинуть состав и дождаться следующей электрички.
Погибшей оказалась совершеннолетняя, ее личность устанавливают. Правоохранительные органы выясняют, при каких обстоятельствах произошел инцидент, пишут «Невские новости».
Ранее сообщалось, что в Петербурге под колесами электрички погиб мужчина, который переходил железнодорожные пути.