Летающий слон появился в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 14 апреля. На углу Суворовского проспекта и Заячьего переулка в Петербурге на электрощитке появилось новое граффити с летающим слоном.

Активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания» сообщили, что очистили щиток от рекламы и создали арт-объект. Слона, который летит на воздушных шарах, покрыли антивандальным лаком.

Ранее эта улица называлась Слоновой, поэтому петербуржцы выбрали слона для рисунка. Активисты хотят по-новому оформить электрощитки на Тульской улице и Лиговском проспекте, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что петербургские уличные художники обновили граффити с портретом Виктора Цоя.