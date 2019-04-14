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Летающий слон появился в центре Петербурга

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Летающий слон появился в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 14 апреля. На углу Суворовского проспекта и Заячьего переулка в Петербурге на электрощитке появилось новое граффити с летающим слоном.

Активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания» сообщили, что очистили щиток от рекламы и создали арт-объект. Слона, который летит на воздушных шарах, покрыли антивандальным лаком.

Ранее эта улица называлась Слоновой, поэтому петербуржцы выбрали слона для рисунка. Активисты хотят по-новому оформить электрощитки на Тульской улице и Лиговском проспекте, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что петербургские уличные художники обновили граффити с портретом Виктора Цоя.

Автор: Ирина Селезнева
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