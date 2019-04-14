Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Восьмилетний мальчик упал с дерева в Петербурге

299
0 Оставить комментарий

Восьмилетний мальчик упал с дерева в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 апреля. Полиция проводит проверку по факту госпитализации восьмилетнего мальчика после падения с дерева, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 13 апреля в Красносельском районе. Школьника забрали из дома на улице Летчика Пилютова, он получил тяжелые травмы.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства падения несовершеннолетнего, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что в городе Нижнекамск в Татарстане мальчик выпал из окна с четвертого этажа и впал в кому.

Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров