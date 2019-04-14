Восьмилетний мальчик упал с дерева в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 апреля. Полиция проводит проверку по факту госпитализации восьмилетнего мальчика после падения с дерева, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 13 апреля в Красносельском районе. Школьника забрали из дома на улице Летчика Пилютова, он получил тяжелые травмы.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства падения несовершеннолетнего, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что в городе Нижнекамск в Татарстане мальчик выпал из окна с четвертого этажа и впал в кому.