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Грузчики похитили кошелек клиентки после доставки дивана в Петербурге

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Грузчики похитили кошелек клиентки после доставки дивана в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 апреля. Жительницу Петербурга ограбили грузчики, которые доставили ей диван. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам заявительницы, она никуда не выходила из дома, пока ждала доставку мебели. Двое грузчиков занесли ей в квартиру диван, получили деньги за свои услуги и ушли.

Позднее женщина заметила пропажу кошелька, в котором хранились 30 тысяч рублей. Правоохранительные органы проверяют обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что грабители ворвались в кабинет директора стоматологической клиники и похитили крупную сумму денег.

Автор: Ирина Селезнева
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