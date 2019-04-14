Грузчики похитили кошелек клиентки после доставки дивана в Петербурге
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Санкт-Петербург, 14 апреля. Жительницу Петербурга ограбили грузчики, которые доставили ей диван. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
По словам заявительницы, она никуда не выходила из дома, пока ждала доставку мебели. Двое грузчиков занесли ей в квартиру диван, получили деньги за свои услуги и ушли.
Позднее женщина заметила пропажу кошелька, в котором хранились 30 тысяч рублей. Правоохранительные органы проверяют обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что грабители ворвались в кабинет директора стоматологической клиники и похитили крупную сумму денег.