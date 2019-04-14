Летчики ЗВО готовятся к параду Победы в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 апреля. Летчики Западного военного округа отрабатывают групповую слетанность перед парадом ко Дню Победы в Петербурге, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе ЗВО.

Экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации принимают участие в учениях перед торжественными мероприятиями, посвященными 74-й годовщине Победы. Полеты проводятся рядом с аэродромами в Ленинградской, Тверской, Смоленской областях и в Карелии.

Самолеты Су-34, Су-27, Су-35 и другие выстраиваются с интервалом и дистанцией в 20 и 40 метров соответственно. В учениях принимают участие экипажи вертолетов Ми-26 и Ми-8, транспортных самолетов Ан-12, Ту-134.

Над Дворцовой площадью в Петербурге 9 мая пролетят 32 самолета и вертолета. В прошлом году в параде Победы принимали участие танки Т-34–76 и Т-34–85, а также авиация ЗВО.