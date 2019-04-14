Милонов раскрыл подробности инцидента на штрафстоянке в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 апреля. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов рассказал об инциденте на штрафстоянке, который произошел 13 апреля.

Парламентарий заявил, что пришел помочь другу, чью машину эвакуировали. На штрафстоянке они увидели эвакуаторщиков в состоянии опьянения.

Сотрудники отказались предъявить свои документ и, по словам Милонова, напали на него. Депутат добавляет, что его пытались избить дверью и потребовали денег.

«Это просто гопники, бандиты пьяные какие-то сидят, прикрываются именем Санкт-Петербурга», — пояснил Милонов, его слова передает «Пятый канал».

Он считает, что платная эвакуация транспортных средств, это законодательная ошибка, которую нужно исправлять. Милонов намерен разработать и вынести на рассмотрение депутатов закон о запрете платных эвакуаторщиков в Петербурге.

Депутат добавил, что все противоправные действия в его отношении были зафиксированы на камеру и переданы сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что причиной конфликта стало повреждение автомобиля друга при эвакуации компанией «ЕвроТраст». Милонов попросил сотрудников штрафстоянки составить соответствующий акт, это спровоцировало дальнейший конфликт.

Его с товарищем попытались вытолкать с территории стоянки, что вызвало недовольство депутата.