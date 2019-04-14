Промышленный лов корюшки начался в Ленобласти

Санкт-Петербург, 14 апреля. Вылов корюшки начался в Петербурге и Ленинградской области. Промышленный вылов будет продолжаться до мая.

В 2018 году в Петербурге выловили более 1100 тонн корюшки. Рыбаки-любители ловят корюшку в Неве. Петербуржцы считают эту рыбу одним из символов города.

Фестиваль корюшки назван одним из главных гастрономических событий Петербурга по версии портала ТурСтат. Как правило, его проводят в середине мая.