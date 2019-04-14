Милонов рассказал об инциденте с «пьяными эвакуаторщиками» в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 апреля. Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов пожаловался на «нетрезвых эвакуаторщиков» в Северной столице. О неприятном инциденте парламентарий рассказал на своей странице в Instagram.

По словам депутата, у его приятеля эвакуировали автомобиль. Он решил помочь товарищу вызволить транспортное средство с платной стоянки, однако встретил сопротивление.

Милонов рассказал, что в предприятии «ЕвроТраст» он столкнулся с «пьяными эвакуаторщиками и бандитизмом». По данным «Невских новостей», депутат написал заявление в полицию.

Оказалось, что автомобиль получил повреждение при эвакуации. Заметивший это парламентарий попросил составить акт, в результате разгорелся конфликт, а самого депутата попытались грубо вытолкать с территории стоянки.

Теперь Милонов считает, что надо отменить платные эвакуации и закрыть частные компании, которые берут денежные средства за пребывание эвакуированного авто на стоянке.