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Посетитель напал с ножом на бармена в Петербурге

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Посетитель напал с ножом на бармена в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 апреля. Полиция разыскивает подозреваемого в нападении с ножом на бармена в одном из баров, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в ночь на 14 апреля на улице Рубинштейна. Злоумышленник ударил ножом мужчину бармена 1986 года рождения.

Затем нападавший скрылся. Пострадавшего срочно госпитализировали с ранением живота, он находится в состоянии средней степени тяжести. Правоохранители возбудили уголовное дело, пишут «Невские новости».

Автор: Ирина Селезнева
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