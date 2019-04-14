Посетитель напал с ножом на бармена в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 апреля. Полиция разыскивает подозреваемого в нападении с ножом на бармена в одном из баров, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в ночь на 14 апреля на улице Рубинштейна. Злоумышленник ударил ножом мужчину бармена 1986 года рождения.

Затем нападавший скрылся. Пострадавшего срочно госпитализировали с ранением живота, он находится в состоянии средней степени тяжести. Правоохранители возбудили уголовное дело, пишут «Невские новости».