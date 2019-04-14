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Легковушка протаранила автобус в Колпино, есть жертвы

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Легковушка протаранила автобус в Колпино, есть жертвы Санкт-Петербург, 14 апреля. Легковой автомобиль ВАЗ-2115 врезался в автобус в Колпино, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

По информации источника Федерального агентства новостей, примерно в 04.50 автомобиль ВАЗ протаранил автобус на перекрестке Пролетарского проспекта и улицы Вавиловых, расположенных в Колпино. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля 1990 года рождения и его пассажир 1997 года рождения погибли на месте.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства и причины страшного ДТП.

Ранее сообщалось, что мужчина попал под автобус в Петербурге.

Автор: Сергей Петров
Источник: Федеральное агентство новостей
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