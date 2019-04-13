Мужчина попал под автобус в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 апреля. На улице Александра Невского водитель автобуса наехал на пешехода, пострадавший скончался. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло около 18.20 в Центральном районе. По предварительной информации, автобус наехал на мужчину в зоне пешеходного перехода. От полученных травм пострадавший скончался. Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.

Ранее сообщалось о том, что иномарка врезалась в дерево в Сестрорецке.