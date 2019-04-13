Петербуржцам пообещали теплую погоду на следующей неделе

Санкт-Петербург, 13 апреля. Зима не хочет уходить из Петербурга и Ленинградской области, но в ближайшее время должно потеплеть. Об этом сообщили специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии».

Днем 14 апреля в петербургском регионе столбики термометров покажут 9 градусов тепла. Опасных погодных явлений не прогнозируется.

Метеорологи обещают безоблачную погоду. С начала рабочей недели будет тепло, 15 и 16 апреля ожидается 11-12 градусов тепла. Специалисты считают, что весь апрель погода будет динамично меняться.