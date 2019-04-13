Черный Mercedes влетел в дерево в Сестрорецке

Санкт-Петербург, 13 апреля. На улице Воскова в Сестрорецке произошло серьезное ДТП, водитель Mercedes врезался в дерево, сообщили очевидцы.

ДТП произошло днем 13 апреля. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, иномарка влетела в тополь.

Автомобиль получил серьезные повреждения, разбит бампер и капот. Информация о пострадавших уточняется, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что на трассе «Кавказ» столкнулись два автомобиля. В ДТП погибли три человека, еще пять получили травмы различной степени тяжести.