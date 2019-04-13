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Лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову исполнилось 46 лет

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Лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову исполнилось 46 лет

Санкт-Петербург, 13 апреля. Легендарный российский музыкант Сергей Шнуров отмечает день рождения. Лидеру группы «Ленинград» исполнилось 46 лет, с чем его поздравляют родные и коллеги по музыкальному цеху.

Многие музыканты пишут пожелания Сергею Шнурову на своих страницах в Instagram. Одной из первых его поздравила Мария Ольхова из группы «Ленинград».

«Сегодня День Рождения нашего Гуру! Сережа, спасибо за счастье быть частью! Ты великий человек!» — написала певица.

Лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову исполнилось 46 лет

Наташа Ионова, она же певица Глюкоза назвала Шнурова «крутым» музыкантом. Певица вспомнила о своей работе со Шнуровом над песней «Жу-жу».

Она пожелала ему здоровья и настоящего вдохновения. К ней присоединился продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Музыкант написал, что у «хулигана» Шнурова сегодня день рождения.

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров принимает участие в съемках комедии «Этаж» в Петербурге. Его партнершей по съемочной площадке стала Лия Ахеджакова.

Автор: Ирина Селезнева
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