Петербург превращается из номинальной второй столицы в реальную

В последние дни о Петербурге все чаще и больше говорят в федеральных новостях. И дело не только в Международном Арктическом форуме, который прошел в городе на Неве на этой неделе. Дело в том, что вторая столица превращается из номинальной в реальную. Политолог Алена Август объяснила, почему это происходит.

Как заметила в беседе с Федеральным агентством новостей политтехнолог, коуч, журналист, эксперт по PR и GR-коммуникациям Алена Август, в последнее время Петербург находится в центре всеобщего внимания, и статус города федерального значения перестает быть просто словами.

Только за прошедшие две недели временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов провел встречи с первыми лицами страны — президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым. А еще Беглов достиг важных договоренностей с главами ОАО «РЖД», Объединенной судостроительной корпорации и Сургутнефтегаза. От него же исходила идея переноса в Петербург Международного Арктического форума.

«Арктический форум — это действительно важное и значимое мероприятие. И тот факт, что благодаря врио губернатора Беглову форум прошел в Петербурге, является очередным подтверждением того, что город на Неве возвращается на ту высоту, которую он должен по праву занимать, — считает Алена Август. — Арктика из просто загадочной территории превращается в место, способное укрепить российскую экономику и улучшить наши экономические связи с другими странами. А Петербург из провинции вновь становится второй столицей России».

По мнению политтехнолога, весьма показателен тот факт, что на встречах Беглова с Путиным и Медведевым поднимались не какие-то представительские, то есть общие вопросы, а совершенно конкретные, относящиеся к хозяйственному развитию города.

«Статус культурной столицы заключается еще и в том, что в этой культурной столице людям комфортно жить: здесь хорошо работает транспорт, здесь развита социальная сфера и так далее. Тогда город действительно культурный. И вот эти 10,6 млрд рублей, которые получит Петербург из резервного фонда на социально-экономическое развитие, они четко распределены по тем проектам, которые уже проработаны. И руководители госкорпораций, с которыми недавно тоже встречался Беглов, помогут в реализации конкретных задач. Это будет громадный труд, которому предшествовала большая кабинетная работа. Она невидима простым петербуржцам. Но они в полной мере оценят ее, когда будут ездить по улицам Петербурга, водить своих детей в новые детсады и школы», — заметила Алена Август.

По ее словам, внимание федерального центра к Петербургу — это, в определенной степени, тоже является заслугой Александра Беглова. На посту врио градоначальника ему удалось добиться того, что проблемы Петербурга начнут решаться.

«Деньги из резервного фонда выделены на решение конкретных проблем Петербурга — города непростого, с характером. А еще важно отметить, что эти средства выделены конкретно под Беглова. Тем самым руководство страны показывают, что Беглов сдал свой первый экзамен в качестве врио губернатора и что ему доверяют, видя в нем человека, способного применить деньги с умом», — сказала политолог.

Напомним, решение о выделении Петербургу средств из резервного фонда было принято после встречи Беглова с главой кабмина в конце марта этого года. На этой встрече врио губернатора посетовал на дисбаланс между жилищным строительством и инфраструктурой и попросил помощи правительства в выкупе соцобъектов. В результате город получил 10,6 млрд рублей на приобретение объектов социальной инфраструктуры: поликлиник, кабинетов врачей, школ и детских садов.

Кроме того, за счет дополнительных средств в размере, направленных в Петербург, планируется закрыть такие статьи расходов, как приобретение уборочной техники, трамвайных вагонов, установка видеокамер, домофонов, «тревожных кнопок», обеспечение антитеррористической защищенности социальных учреждений.

Масштабность своих планов по развитию вверенного ему города Беглов продемонстрировал на встрече с президентом, состоявшейся 10 апреля, когда заявил, что бюджет Петербурга следует довести до 1 трлн рублей, чтобы превратить город на Неве из номинальной второй столицы в реальную.

На этой же встрече с Путиным Беглов рассказал о достигнутой с РЖД договоренности до 2024 года построить в городе шесть путепроводов из 17 существующих, чтобы усовершенствовать железнодорожную сеть. Кроме того, РЖД готова вложиться в создание железнодорожного кольца вокруг города и строительство автомобильных переездов.

А наполнить петербургский бюджет поможет в том числе и тот факт, что в город возвращаются крупные налогоплательщики. В частности, переезд в Северную столицу рассматривает Сургутнефтегаз, что должно способствовать развитию перерабатывающих мощностей нефтяной компании в Киришах.

Кроме того, в Петербург может переехать штаб-квартира Объединенной судостроительной корпорации.