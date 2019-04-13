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Актриса Ирина Мазуркевич прочтет текст «Тотального диктанта» в Таврическом дворце

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Актриса Ирина Мазуркевич прочтет текст «Тотального диктанта» в Таврическом дворце

Санкт-Петербург, 13 апреля. Жители Петербурга собираются в Таврическом дворце, где проведут «Тотальный диктант», передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

Северная столица присоединилась к всероссийской акции по русскому языку. Текст диктанта для студентов, школьников и их родителей прочтет актриса Ирина Мазуркевич.

«Тотальный диктант» проведут в 80 странах мира. В Сирии проверят знания по русскому языку в университете Тишрин.

Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
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