Актриса Ирина Мазуркевич прочтет текст «Тотального диктанта» в Таврическом дворце

Санкт-Петербург, 13 апреля. Жители Петербурга собираются в Таврическом дворце, где проведут «Тотальный диктант», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Северная столица присоединилась к всероссийской акции по русскому языку. Текст диктанта для студентов, школьников и их родителей прочтет актриса Ирина Мазуркевич.

«Тотальный диктант» проведут в 80 странах мира. В Сирии проверят знания по русскому языку в университете Тишрин.