Бизнесмены арендовали спецтехнику для уборки Петербурга

Санкт-Петербург, 13 апреля. На петербургские улицы 13 апреля вышла поливомоечная машина, которая была арендована для нужд города местными предпринимателями.

Петербургские бизнесмены решили сделать свой вклад в уборку и благоустройство города. Они арендовали спецтехнику, со следующей недели на улицы выйдет более трех поливомоечных машин.

До конца апреля машины будут работать каждый день, пишут «Невские новости». Весенний месячник по уборке города начался 1 апреля.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов распорядился привести улицы и исторические здания в порядок к майским праздникам. В это время в Петербурге ожидается наплыв туристов из европейских стран и других регионов России.