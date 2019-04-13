Коммунальщики отмыли улицу Декабристов и Нарвский проспект в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 апреля. Петербургские коммунальщики в течение 13 дней убирают город и благоустраивают парковую территорию. От зимней грязи отмывают фасады домов и памятники.

Уборка производится в 18 районах Петербурга, работа не прекращается в выходные дни. Согласно распоряжению врио губернатора Александр Беглова, город должны привести в порядок к майским праздникам.

13 апреля на улицы города вышли около семи тысяч рабочих. График весенней уборки опубликован на сайте администрации Петербурга, пишут «Невские новости».

Коммунальщики убрали улицу Декабристов, Лермонтовский и Нарвский проспекты, улицы Уральскую и Наличную, Благодатную и Быковскую и другие. По данным Беглова, в городе отмыли 524 улицы, работа продолжается.