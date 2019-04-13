Беглов подвел главные итоги недели в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 апреля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подвел главные итоги недели в специальной рубрике на страничке в соцсети «ВКонтакте».

Президент России Владимир Путин побывал в Петербурге на Арктическом форуме и встретился с Бегловым. Он поддержал город в том, что полигон «Красный бор» будет передан на федеральный баланс, сообщил врио губернатора.

Кроме того, петербургские власти договорились с РЖД о развитии транспортной системы, планируется строительство шести станций и переходов. По словам Беглова, готовность станций Фрунзенского радиуса составила 90%.

Он лично проинспективровал ход строительства. В комментарии в соцсети указывается, что городские власти одобрили план по закупке снегоуборочной техники, речь идет о сотне единиц для центральных районов Петербурга.



По данным Беглова, на 13 апреля отмыты 524 улицы, работа коммунальщиков продолжается. К майским праздникам Петербург должны привести в порядок.

