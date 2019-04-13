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Эксперты назвали лидеров авторынка в Петербурге по итогам марта

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Эксперты назвали лидеров авторынка в Петербурге по итогам марта

Санкт-Петербург, 13 апреля. Объем рынка новых легковых автомобилей в марте по сравнению с прошлым годом увеличился на 2 процента в Петербурге и составил 9,6 тысяч единиц, что подтверждается данными агентства «Автостат».

Самый популярный автомобиль месяца — седан Volkswagen Polo, его купили 468 человек. На второй и третьей строчках рейтинга с одним и тем же результатом по числу проданных машин (435 экземпляров) находятся LADA Vesta и KIA Rio.

На четвертой позиции — кроссовер Hyundai Creta, его купили 389 человек. Не менее популярной оказалась еще одна модель Volkswagen — Tiguan, она понравилась 345 покупателям.

Ранее сообщалось, что Volkswagen отзывает порядка 300 автомобилей Teramont в России. В релизе отмечается, что задние пружины были изготовлены из материала, который не прошел необходимую сертификацию, а это может привести к поломке.

Автор: Ирина Селезнева
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