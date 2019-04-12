Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Беглов в День космонавтики отметил вклад петербуржцев в освоение космоса

404
0 Оставить комментарий

Беглов в День космонавтики отметил вклад петербуржцев в освоение космоса
Санкт-Петербург, 12 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил жителей Северной столицы с Днем космонавтики, напомнив о петербуржцах, побывавших в космосе.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Беглов напомнил о вкладе Петербурга в освоение космоса. 

«Три петербуржца выходили в космос, это наши герои Георгий Гречко, которого уже нет с нами, Андрей Борисенко и Сергей Крикалев — он пробыл в космосе 803 дня!» — написал градоначальник.

 

Ранее Беглов рассказал, что в научно-исследовательских институтах и конструкторских бюро Северной столицы разрабатывались передовые технологии, а новейшие образцы ракетной техники продолжают создаваться в городе на Неве. Вузы Петербурга ежегодно выпускают специалистов ракетно-космической отрасли.

«Мы гордимся достижениями всех, кто сегодня работает в этой важной сфере, делает все, чтобы Россия оставалась великой космической державой», — подчеркнул Беглов.

Автор: Олеся Волкова
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров