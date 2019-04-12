Беглов в День космонавтики отметил вклад петербуржцев в освоение космоса



Санкт-Петербург, 12 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил жителей Северной столицы с Днем космонавтики, напомнив о петербуржцах, побывавших в космосе.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Беглов напомнил о вкладе Петербурга в освоение космоса.

«Три петербуржца выходили в космос, это наши герои Георгий Гречко, которого уже нет с нами, Андрей Борисенко и Сергей Крикалев — он пробыл в космосе 803 дня!» — написал градоначальник.

Ранее Беглов рассказал, что в научно-исследовательских институтах и конструкторских бюро Северной столицы разрабатывались передовые технологии, а новейшие образцы ракетной техники продолжают создаваться в городе на Неве. Вузы Петербурга ежегодно выпускают специалистов ракетно-космической отрасли.