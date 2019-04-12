Беглов запустил в соцсетях видеорубрику, где отвечает на вопросы петербуржцев 

Санкт-Петербург, 12 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» будет выкладывать видео, где ответит на вопросы горожан и расскажет о своей работе.

В пятницу Беглов на своей странице «ВКонтакте» сообщил, что открывает экспериментальную видеорубрику «Беглов в движении». При этом он обратился к своим подписчикам с просьбой сообщить в комментариях, стоит ли записывать ролики с ответами на вопросы горожан.

Беглов также опубликовал пилотное видео, в котором рассказал, как выполняются его поручения. На вопрос, качественно ли исполняются его поручения, Беглов ответил, что «хотел бы желать лучшего».

Ранее на встрече с представителями общественности в администрации Московского района Беглов рассказал, что теперь подчиненные все реже заходят в его кабинет, так как любая беседа начинается с вопросов, поступивших ему через страницу во «ВКонтакте». По словам Беглова, такой подход значительно экономит время.