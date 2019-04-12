Коммунальщики Петербурга очищают набережную реки Мойки

Санкт-Петербург, 12 апреля. Сотрудники коммунальных служб Петербурга проводят уборку набережной реки Мойки. Также работники отмывают фасад дома Косиковского — Доходного дома А.М. Тупикова на Литейном, 21.

Набережную реки Мойки поливают из шланга. Сильный напор воды смывает грязь с проезжей части и тротуаров. Фасад дома №21 по Литейному проспекту очищает сотрудник, поднимающийся на высоту при помощи элеватора. Грязь, стекающая на тротуар во время процесса, убирается специальной техникой. Также дворники и уборочные машины активно трудятся сегодня в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Кронштадтском, Московском и Фрунзенском районах Петербурга, сообщают «Невские Новости».

Напомним, уборка Северной столицы проходит в рамках месячника по благоустройству, который стартовал в городе 1 апреля. Задача коммунальных служб — преобразить Петербург к майским праздникам. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов сообщил, что уборка города идет с опережением графика на 30%.