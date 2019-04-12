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Неизвестный застрелил бизнесмена в Выборгском районе Петербурга

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Неизвестный застрелил бизнесмена в Выборгском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 12 апреля. Неизвестный застрелил бизнесмена в Выборгском районе Петербурга. Предприниматель Владимир Кулебакин был убит в собственном доме.

Инцидент произошел днем 12 апреля в особняке, расположенном на Полевой улице в Парголово. По предварительной информации, преступник три раза выстрелил в спину Кулебакина, использовав пистолет с глушителем. Бизнесмен был доставлен в Елизаветинскую больницу, однако позднее скончался от полученных ранений, сообщают «Невские Новости».

«Пятый канал» опубликовал эксклюзивные кадры с подозреваемым в убийстве.

Погибшему было 68 лет. Он приехал в Петербург из Архангельска и занимался в гостиничным бизнесом.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Пятый канал
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