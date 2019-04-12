Активисты движения «Петербург — город перемен!» отмоют Триумфальную арку Победы

Санкт-Петербург, 12 апреля. Активисты общественного движения «Петербург — город перемен!» отмоют Триумфальную арку Победы, расположенную в Красном Селе. Работы будут проводиться 13 апреля совместно с администрацией Красносельского района, сообщает пресс-служба движения.

Волонтеры планируют очистить арку от потеков и вернуть объекту парадный вид. Сопредседатель общественного движения «Петербург — город перемен!» Никита Донцов рассказал, что активисты поддерживают решение исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова об оказании особого внимания местам, связанным с Великой Отечественной войной, в рамках месячника по благоустройству.

«Это то малое, что мы, активисты, можем сделать в память о подвиге наших дедов и прадедов», — отметил Никита Донцов.

Напомним, Триумфальную арку Победы торжественно открыли в мае 2015 года. Объект был построен на деньги, собранные петербуржцами. Арка посвящена победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Ранее активисты общественного движения «Петербург — город перемен!» отмыли фасад детского сада, расположенного в Василеостровском районе. Волонтеры оказывают помощь в уборке тем учреждениям, которые не могут взять на себя затраты по очистке зданий и прилегающих территорий.