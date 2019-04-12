«Школа молодого политика» продолжает обучать петербуржцев

Санкт-Петербург, 12 апреля. Участники проекта «Школа молодого политика» продолжат обучение на шести площадках Петербурга 13 и 14 апреля. Организаторы пригласили интересных лекторов, которые поделятся опытом с присутствующими, сообщает пресс-служба проекта.

На грядущих выходных в «Школе молодого политика» для участников второго потока выступят известный тележурналист и старший редактор «Первого канала» Светлана Гаврикова, а также сертифицированный бизнес-тренер и член Союза журналистов России Андрей Криворотько. Гаврикова прочтет лекцию «СМИ и Интернет», а Криворотько познакомит участников с темой «Эффективное публичное выступление».

Учащиеся из первого потока послушают лекции по муниципальному управлению, политическим технологиям и психологии. Также действующий политтехнолог с более чем 15-летним стажем Степан Подаруев расскажет участникам о юридических аспектах муниципальных выборов.

Напомним, «Школа молодого политика» — это внепартийный образовательный проект для жителей Петербурга, которые хотят активно участвовать в общественно-политической жизни Северной столицы. Сейчас обучение в рамках программы проходят более 1000 человек. Ранее сообщалось, что Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов ответит на вопросы участников проекта 13 апреля в гостинице «Россия».