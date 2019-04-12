Коммунальщики Петербурга на 30% опережают график уборки

Санкт-Петербург, 12 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что город опережает план по уборке на 30%. 1 апреля в Северной столице стартовал месячник по благоустройству, в рамках которого улицы и проспекты очищают от грязи и пыли.

«Не хватает техники, но все равно люди работают. Мы перевыполняем где-то на 30% те задачи, которые ставили перед собой», — отметил Александр Беглов.

Исполняющий обязанности губернатора рассказал, что Петербург обменивается опытом уборки улиц с московскими коллегами. Так в рамках договоренности с главой столицы Сергеем Собяниным в Северную столицу приехали две московских бригады с машинами и техникой. Работники моют фасады по определенным адресам. Сотрудники коммунальных служб Петербурга, в свою очередь, отправятся в столицу, чтобы продемонстрировать свои умения московским коллегам.

«У них свои преимущества, у нас свои. Но в целом мы договорились с Сергеем Семеновичем обменяться опытом о комплексной уборке и о всесезонной уборке городов», — сказал Александр Беглов.

Исполняющий обязанности губернатора Петербурга отметил, что обмен опытом должен продолжаться. Задействовать нужно не только столицу, но и другие города Северо-Западного региона, сообщают «Невские Новости».

Ранее Александр Беглов оценил качество уборки Московского района. Также он пригласил местных жителей на субботник, который пройдет 27 апреля.