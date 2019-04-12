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Дацик организовал свой штаб в Кировском районе Петербурга

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Дацик организовал свой штаб в Кировском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 12 апреля. Боец смешанного стиля Вячеслав Дацик открыл свой штаб в Кировском районе Петербурга. Учреждение, организованное на базе спортивного зала, получило название «Штаб по борьбе за чистоту в политике».

В штабе Дацика, по его словам, «будут тренировать народ и заниматься всеми сопутствующими нашим убеждениям делами». Также боец планирует проверять кандидатов в депутаты, которые примут участие в муниципальных выборах. Претендентов протестируют на полиграфе, а также оценят их способности на ринге. Каждый прошедший проверку от Дацика получит поддержку его штаба, сообщают «Невские Новости».

Напомним, Вячеслав Дацик, известный также как «Рыжий Тарзан», весной 2016 года проник в салон, предоставляющий интимные услуги, и вывел оттуда обнаженных девушек, чтобы доставить их в отделение полиции. За нападение бойца осудили на 3,5 года, два из которых он провел в «Крестах».

Автор: Василиса Бойко
Источник: Невские Новости
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