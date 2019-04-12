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Следователи проверяют информацию о торговле 10-летней девочкой в Петербурге

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Следователи проверяют информацию о торговле 10-летней девочкой в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 апреля. Следственные органы Петербурга проверят информацию о торговле 10-летней девочкой, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Северной столице. В передаче ребенка третьим лицам за вознаграждение местный житель обвинил свою бывшую супругу.

Мужчина обратился с заявлением в полицию 11 апреля. Он рассказал, что его бывшая жена отдает дочь своему любовнику на выходные для «личного пользования».

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу
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