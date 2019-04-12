Следователи проверяют информацию о торговле 10-летней девочкой в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 апреля. Следственные органы Петербурга проверят информацию о торговле 10-летней девочкой, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Северной столице. В передаче ребенка третьим лицам за вознаграждение местный житель обвинил свою бывшую супругу.

Мужчина обратился с заявлением в полицию 11 апреля. Он рассказал, что его бывшая жена отдает дочь своему любовнику на выходные для «личного пользования».

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.