Беглов рассказал об открытии новых детсадов Московского района

Санкт-Петербург, 12 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал, что нехватка мест в детских садах Московского района будет постепенно сокращаться. В ближайшее время здесь откроются новые дошкольные учреждения.

Сегодня Александр Беглов встретился с общественностью Московского района в местной администрации. Исполняющий обязанности главы Петербурга сообщил, что в мае ожидается ввод в эксплуатацию нового детского сада. Еще два дошкольных учреждения Московского района начнут принимать воспитанников в начале этого учебного года. Также Александр Беглов отметил, что совсем недавно в районе уже открылся детский сад на 300 мест.

Временно исполняющий обязанности губернатора не раз отмечал, что создание объектов социальной инфраструктуры Петербурга не поспевает за темпами строительства нового жилья.

«Я почему за социальную инфраструктуру взялся? Потому что сам видел, как дети в спортзале спят на раскладушках», — сказал Александр Беглов.

Новые детские сады открываются и в других районах Северной столицы. В этом году правительство Петербурга планирует выкупить 24 дошкольных учреждения, сообщают «Невские Новости». Также в городе появятся еще четыре школы и 16 кабинетов врачей общей практики.