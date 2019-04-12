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Беглов объяснил, как социальные сети помогают экономить время

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Беглов объяснил, как социальные сети помогают экономить время

Санкт-Петербург, 12 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал, как использование социальных сетей облегчает работу. Этой информацией он поделился на встрече с представителями общественности в администрации Московского района.

Александр Беглов рассказал, что теперь подчиненные все реже заходят в его кабинет, так как любая беседа начинается с вопросов, поступивших исполняющему обязанности губернатора через страницу в социальной сети «ВКонтакте». По словам Беглова, такой подход значительно экономит время.

Также исполняющий обязанности главы Петербурга сообщил, что число обращений от горожан через «ВКонтакте» может доходить до 7 тысяч в сутки. На встрече Александр Беглов зачитал и основные вопросы жителей, адресованные главе Московского района Владимиру Ушакову, сообщают «Невские Новости».

Исполняющий обязанности губернатора уже не в первый раз готовится к встрече с главами районов Петербурга с помощью «ВКонтакте». Ранее Александр Беглов обращался с вопросами, поступившими от пользователей социальной сети, к руководителю администрации Красносельского района.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Невские Новости
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