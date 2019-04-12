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Беглов оценил качество уборки Московского района

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Беглов оценил качество уборки Московского района

Санкт-Петербург, 12 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов приехал сегодня с рабочим визитом в Московский район. Во время встречи с общественностью в районной администрации он отметил качество уборки улиц.

«Хочу отметить, что уборка идет, от площади я проехал — чистенько», — сказал Александр Беглов.

Также исполняющий обязанности главы Петербурга напомнил, что 1 апреля в городе стартовал месячник по благоустройству. Александр Беглов пригласил всех принять участие в общегородском субботнике, который пройдет 27 апреля, сообщают «Невские Новости». Все мероприятия направлены на поддержание чистоты в Северной столице и преображение города к майским праздникам.

Ранее сообщалось, что сотрудники коммунальных служб Московского района провели уборку газонов. Дворники освобождали кусты от грязи и лишней растительности.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Невские Новости
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