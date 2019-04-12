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Детскую площадку в Московском районе организуют по просьбе местного жителя

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Детскую площадку в Московском районе организуют по просьбе местного жителя

Санкт-Петербург, 12 апреля. Житель Московского района Петербурга обратился к временно исполняющему обязанности губернатора Александру Беглову с просьбой установить дополнительное оборудование на детской площадке, расположенной на улице Ленсовета. По словам мужчины, сейчас на данном участке практически нет развлечений для маленьких горожан.

Встреча Александра Беглова с местными жителями состоялась в рамках рабочего визита в Московский район. Один из горожан сообщил во время беседы, что детской площадке не хватает качелей и каруселей. Сейчас на достаточно большой территории установлены только два домика и арки.

Александр Беглов согласился, что площадка требует благоустройства. Один из муниципальных чиновников, присутствовавших на встрече, сообщил, что уже в этом году на данной площадке появится большой игровой комплекс для детей. Глава Московского района Владимир Ушаков подтвердил эту информацию, сообщают «Невские Новости». Александр Беглов попросил коллег обязательно записать адрес, по которому расположена детская площадка.

Ранее сообщалось, что Петербург выделит около 200 миллионов рублей на благоустройство Пулковского парка. Об этом Александр Беглов также рассказал на встрече с жителями Московского района.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Невские Новости
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