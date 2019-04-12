Более 30 самолетов и вертолетов пролетят над Петербургом во время Парада Победы

Санкт-Петербург, 12 апреля. Более 30 единиц авиационной техники увидят жители Петербурга во время Парада Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В праздничный день в небе над Дворцовой площадью пролетят ударные вертолеты Ми-24 и Ми-35. Также жители и гости Северной столицы увидят разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», самый большой серийный транспортный вертолет Ми-26 и самый массовый многоцелевой вертолет Ми-8, оснащенный двумя двигателями.

В петербургском параде в честь Дня Победы примут участие военно-транспортные самолеты Ан-26 и Ан-12 и тактические разведчики Су-24МР. Также зрителей ждет пролет сверхманевренных истребителей поколения 4+ Су-30СМ и сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Помимо этого, во время парада над Дворцовой площадью появятся многоцелевые истребители поколения 4++ Су-35 и истребители-перехватчики МиГ-31.

В настоящее время экипажи самолетов и вертолетов активно готовятся к торжественному мероприятию. Пилоты отрабатывают групповую слетанность на аэродромах базирования.