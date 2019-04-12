Петербург выделит около 200 млн рублей на благоустройство Пулковского парка

Санкт-Петербург, 12 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал, что город выделит 198 миллионов рублей на благоустройство Пулковского парка. Об этом он сообщил на встрече с жителями Московского района во время рабочего визита.

Александр Беглов пообщался с горожанами в сквере возле здания «Библиотеки друзей», расположенной на Московском шоссе. Один из местных жителей рассказал исполняющему обязанности главы Северной столицы, что в Пулковском парке отсутствует освещение, что делает некомфортными прогулки родителей с детьми после захода солнца. Беглов отметил, что освещение является не единственной проблемой парка, поэтому на благоустройство территории в этом году выделят около 100 миллионов рублей, а в 2020 году к этой сумме добавят еще 98 миллионов рублей, сообщают «Невские Новости».

«В 2020 году завершим полностью благоустройство этого парка. Парк хороший, востребованный. В нем должен быть, конечно, свет», — отметил Александр Беглов.

Ранее в рамках объезда Московского района временно исполняющий обязанности губернатора посетил Планетарий №1 и лабораторию Yota Lab. Во время визита Беглов отметил важность популяризации науки среди молодежи.