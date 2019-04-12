Беглов посетил Планетарий №1 и лабораторию Yota Lab

Санкт-Петербург, 12апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов осмотрел Планетарий №1 и инновационную лабораторию Yota Lab. Беглов посетил объекты в рамках рабочего объезда Московского района.

Современная лаборатория открылась в Петербурге 1 мая прошлого года в историческом доме Газового завода. Yota Lab вошла в состав планетария, расположенного в здании газгольдера. Целью проекта является популяризация технологической деятельности и социального и технологического предпринимательства. Сейчас сотрудники лаборатории работают над аппаратом планетария, который превзойдет все зарубежные и отечественные аналоги по качеству и доступности.

Yota Lab собрала на своей площадке десять лучших технологических проектов России в сфере нейротехнологий, робототехники, расширения реальности, прототипирования и искусственного интеллекта. Благодаря единой системе инновационной лаборатории, любой заказчик может пройти здесь весь путь от возникновения идеи до создания конечного продукта. Посетители Yota Lab могут наблюдать за разработками, протестировать прототипы и побывать на семинарах в лектории.

Yota Lab проводит фестиваль Science Fest, мероприятия которого направлены на популяризацию науки. Также в ближайшее время планируется открыть обсерваторию на крыше здания Газового завода. Планетарий №1 и инновационная лаборатория очень популярны среди жителей Петербурга. Оба проекта были созданы за счет инвестиций, сообщают «Невские Новости». Александр Беглов отметил важность подобных проектов для города, поскольку они повышают привлекательность научной деятельности для молодежи.

Корреспондент Федерального агентства новостей сообщает, что в рамках объезда Московского района члены правительства Санкт-Петербурга посетят также сквер у Библиотеки друзей и Дом молодежи «Пулковец».