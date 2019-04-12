Граффити с Терешковой появилось на стене дома в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 апреля. Петербургская арт-группа «Явь» необычным способом поздравила жителей города с Днем космонавтики. Художники изобразили на стене одного из домов граффити с Валентиной Терешковой, которая в 1963 году стала первой в мире женщиной-космонавтом.

Работа заняла торцевую стену заброшенного здания, расположенного по адресу Транспортный переулок, дом 9. Размер изображения составил 9х12 метров.

Для создания граффити художники использовали только собственные средства. Члены арт-группы начали работу вечером 11 апреля, но закончить смогли только ночью. Граффити создавалось при помощи специального подъемника, проектора и генератора.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в первом чтении был принят закон о легализации граффити. Жители города выступают за то, чтобы трансформаторные будки и другие подобные объекты радовали глаз яркими изображениями.