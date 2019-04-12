Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Мошенник выманил у сотрудницы «Ленфильма» 500 тыс. рублей

33
0 Оставить комментарий

Мошенник выманил у сотрудницы «Ленфильма» 500 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 12 апреля. Жительница Петербурга, которая работает кастинг-директором «Ленфильма», пострадала от действий мошенника. Злоумышленник выманил у женщины 500 тысяч в качестве ущерба, полученного при ДТП, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 4 апреля. Пострадавшей сообщили, что около 9.30 она якобы сбила мужчину, находясь за рулем своего автомобиля BMW X-5. Мошенник рассказал, что при ДТП он разбил дорогостоящие часы, на ремонт которых требуется 500 тысяч рублей. Женщина передала деньги злоумышленнику в салоне своей иномарки около 13.30, однако позднее обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Жительница Петербурга считает, что в ее отношении совершены мошеннические действия.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали мошенников, отбиравших квартиры у пенсионеров. Пользуясь доверчивостью пожилых людей, злоумышленники убеждали их подписать договора купли-продажи и дарения недвижимости якобы в пользу государства.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров