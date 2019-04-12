Мошенник выманил у сотрудницы «Ленфильма» 500 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 12 апреля. Жительница Петербурга, которая работает кастинг-директором «Ленфильма», пострадала от действий мошенника. Злоумышленник выманил у женщины 500 тысяч в качестве ущерба, полученного при ДТП, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 4 апреля. Пострадавшей сообщили, что около 9.30 она якобы сбила мужчину, находясь за рулем своего автомобиля BMW X-5. Мошенник рассказал, что при ДТП он разбил дорогостоящие часы, на ремонт которых требуется 500 тысяч рублей. Женщина передала деньги злоумышленнику в салоне своей иномарки около 13.30, однако позднее обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Жительница Петербурга считает, что в ее отношении совершены мошеннические действия.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали мошенников, отбиравших квартиры у пенсионеров. Пользуясь доверчивостью пожилых людей, злоумышленники убеждали их подписать договора купли-продажи и дарения недвижимости якобы в пользу государства.