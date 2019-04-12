Петербург выкупит 24 детских сада к 1 сентября

Санкт-Петербург, 12 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что город выкупит 24 детских сада и четыре школы к началу учебного года. Средства на развитие социальной инфраструктуры Северная столица получила из Резервного фонда.

Александр Беглов отметил, что детским садам Петербурга сейчас не хватает 26 тысяч мест. Городским школам нужно еще 37 тысяч мест, чтобы соответствовать нормативам. Также, согласно стандартам, городские поликлиники должны обслуживать в одну смену на 9 тысяч человек больше. Исполняющий обязанности главы Северной столицы подчеркнул, что данную проблему непременно нужно решать, а дефицит должен быть ликвидирован.

Александр Беглов сообщил на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что Петербург получил из Резервного фонда 10,6 миллиарда рублей на развитие социальной инфраструктуры.

«На эти деньги мы выкупим буквально к 1 сентября 24 детских садика, четыре школы, 16 офисов врачей общей практики, включая поликлинику и женскую консультацию», — рассказал Александр Беглов главе государства.

Ранее Александр Беглов неоднократно подчеркивал, что сейчас создание объектов социальной инфраструктуры не поспевает за вводом в эксплуатацию жилых домов. Особенно остро дефицит ощущают жители развивающихся районов, в которых идет активная застройка.

«Если консолидировать все возможности, включая создание новых форм негосударственного сектора, то решение может быть вполне реалистичным», — рассказала доктор педагогических наук, профессор СПбГУ Елена Казакова «Петербургскому дневнику».

Ранее сообщалось, что в Московском районе Петербурга открылся детский сад на 300 мест. Здание дошкольного учреждения было построено еще в октябре 2018 года. Александр Беглов, который посетил объект в конце прошлого года, дал распоряжение соответствующим комитетам выкупить детский сад в ближайшее время.