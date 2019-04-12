Турист из Франции умер в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 апреля. Пожилой гражданин Франции, приехавший в Петербург в качестве туриста, скончался в гостиничном номере. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

Тело 87-летнего мужчины обнаружили ночью 11 апреля. Около 6.16 труп был осмотрен следователем. Признаков насильственной смерти осмотр не выявил. На данный момент тело французского туриста отправлено в морг.

Ранее сообщалось, что в Петербурге погиб гражданин Ирландии. Мужчина разбился при падении с высоты.