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Турист из Франции умер в Петербурге

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Турист из Франции умер в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 апреля. Пожилой гражданин Франции, приехавший в Петербург в качестве туриста, скончался в гостиничном номере. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

Тело 87-летнего мужчины обнаружили ночью 11 апреля. Около 6.16 труп был осмотрен следователем. Признаков насильственной смерти осмотр не выявил. На данный момент тело французского туриста отправлено в морг.

Ранее сообщалось, что в Петербурге погиб гражданин Ирландии. Мужчина разбился при падении с высоты.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Федеральное агентство новостей
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